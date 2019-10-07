Айк Алумян представил ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян представил ходатайство о самоотводе судье суда общей юрисдикции Еревана Анне Данибекян.

Как передает «Арменпресс», Алумян отметил, что есть ряд обстоятельств, которые исключают участие А. Данибекян в качестве судьи в данном судебном деле.

По утверждению Алумяна, оснований для самоотвода два: для рассмотрения данного дела А. Данибекян не может считаться надлежащим судьей, так как она имеет предвзятое негативное отношение к Роберту Кочаряну.

Судья Анна Данибекян отказала второму президенту в освобождении на основании решения Конституционного суда от 4 сентября, а затем отклонила ходатайство адвокатов о залоге.

По уголовному делу о событиях 1 - 2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.