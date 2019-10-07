Презентация Instax в Армении – shine bright like a diamond

Осень 2019 года запомнится… запуском бренда Instax в Армении! 3 октября в баре VEREV в Ереване прошла закрытая вечеринка по случаю презентации Instax. Вспышки камер, моментальные фотокарточки, улыбки гостей и множество постов в Instagram – вечер определенно удался.

Instax – это самый простой и быстрый способ получить печатную фотографию. Это Instagram, который можно потрогать! Хедлайнером вечера стала вся линейка камер моментальной печати, в модельном ряде которой представлено более 12 моделей камер и мобильных принтеров. Все это можно было протестировать в режиме реального времени прямо на мероприятии.

«Для компании FUJIFILM запуск Instax в Армении это новый этап в развитии продукта, новый челлендж. Мы давно планировали выйти на этот рынок, и у нас наконец появилась возможность представить здесь самые трендовые устройства» – поделился менеджер по развитию продукта Instax компании FUJIFILM в России, Кирилл Мартынов.

Первая камера Instax была представлена в 1998 году. Она давала пользователям возможность делать фотографии и тут же печатать их. Друзья могли фотографироваться и обмениваться снимками, что стало прекрасным способом эмоционально дополнить и расширить границы общения.





Представители сегодняшнего поколения активно используют простые пленочные фотоаппараты, делятся полученными результатами в социальных сетях, экспериментируют с фильтрами и многое другое. Моментальная фотография позволяет создавать более индивидуальные фотографии, ведь одна уникальная фотокарточка гораздо ценнее тысячи сохраненных снимков в памяти смартфона.



Характерный «теплый» оттенок фотокарточек Instax, фирменная белая рамка и сами форматы идеально подходят для простого и непосредственного воплощения самых необычных желаний. Instax – это что-то совершенно новое и нетривиальное.



На презентации Instax журналисты и блогеры попробовали все возможности модных устройств. Записывали звуковые сообщения на фотокарточки с помощью новой революционной гибридной модели Instax mini LiPlay, делали потрясающе стильные квадратные селфи на уже полюбившуюся Instax SQ6, распечатывали кадры с 20-секундных видеороликов на Instax SQ20 и печатали самые теплые воспоминания прошедшего лета на невероятно легком портативном принтере Instax Share SP3. Также гости вечера смогли полюбоваться новыми лимитированными цветами знаменитой камеры Instax mini 9: Clear Yellow и Clear Purple.

Линейка камер моментальной печати Instax неоднократно удостаивалась различных наград. Квадратные новинки бренда, Instax SQ6 и Instax SQ20 в 2019 году были отмечены двумя престижными премиями: «Red Dot Design Award 2019» и «iF Design Award 2019». Международные эксперты выделили не только стильный внешний вид самих камер, но и удобство пользования.

Instax – это бренд, предлагающий людям воспринимать свою жизнь и окружающий мир в новой, необычной, нестандартной перспективе. Новые ценности, тренды и субкультуры способны вдохнуть новую жизнь в существующие продукты.

Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте www.instaxmini.ru и в социальных сетях.