Умерла актриса из «Белого воротничка» и «Анатомии страсти»

Американская актриса и певица Дайэнн Кэррол скончалась в возрасте 84 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Перед смертью артистка боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла у себя дома в Лос-Анджелесе.

Дайэнн Кэррол исполнила главную роль в ситкоме «Джулия» и в фильме «Клодин», появилась в лентах «Любите ли вы Брамса?», «Поторопи закат» и «Пристанище Евы», а также снялась в сериалах «Династия», «Другой мир», «Анатомия страсти» и «Белый воротничок».

В 1962-м Кэррол стала первой темнокожей американкой, получившей премию «Тони» как лучшая актриса за роль в бродвейском мюзикле. В 1975-м она была номинирована на премию «Оскар» роль в картине «Клодин».