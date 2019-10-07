Армения становится привлекательнее для инновационных инвестиций: премьер-министр РА

В Армении сфера информационных технологий за последние 7 лет выросла почти в пять раз, и ежегодно фиксирует стабильный 20 - 25%-ый рост.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытии Всемирного форума информационных технологий “WCIT-2019”.

“В Армении мы предоставляем большие налоговые льготы для новых технологических компаний, они до 2023 года освобождены от налога на прибыль и платят всего 10% подоходного налога.

“В результате, сфера информационных технологий за последние 7 лет выросла в пять раз и ежегодно фиксирует стабильный 20 - 25%-ый рост. Мы поставили задачу серьезно развивать образование, начиная от начальных школ до магистратуры, аспирантуры. И мы говорим, что образование в нашей стране должно стать национальным образом жизни. По логике человек никогда не должен переставать учиться. И у всех нас, от премьер-министра до компьютерного оператора, образовательный ценз, профессиональный уровень ежедневно должен повышаться”, - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения может стать раем для талантливых людей. По словам премьер-министра, как на протяжении многих лет в разных странах мира нашим соотечественникам, спасшимся от Геноцида армян, которые становились авторами инноваций мирового значения, давали возможность развивать свой талант, получать образование, совершать открытия, так сейчас свободная и развивающаяся суверенная Республика Армения становится более привлекательной страной для технологических, образовательных, инновационных инвестиций.

“Мы несколько месяцев назад создали Министерство высокотехнологичной промышленности, чтобы заинтересованные в этой сфере люди знали бы свой конкретный адрес в Армении. Уважаемые гости, желаю всем нам успехов в деле превращения мира посредством высоких технологий в более гуманный, богобоязненный, цивилизованный, толерантный мир”, - сказал Пашинян.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.