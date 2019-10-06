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В Джрарате автомобиль врезался в бетонную преграду

В Джрарате автомобиль врезался в бетонную преграду

5-го октября  в 23:13  в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе  Джрарат (Армавирская область) произошло ДТП: автомобиль врезался в бетонную преграду, есть утечка газа,    необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  выяснилось, что автомобиль   Opel Vectra B (водитель Армен А.)  врезался в бетонную преграду, пострадавших нет.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.




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