В Джрарате автомобиль врезался в бетонную преграду

5-го октября в 23:13 в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Джрарат (Армавирская область) произошло ДТП: автомобиль врезался в бетонную преграду, есть утечка газа, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что автомобиль Opel Vectra B (водитель Армен А.) врезался в бетонную преграду, пострадавших нет.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.