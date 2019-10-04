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Пашинян присутствовал на спектакле по мотивам его книги «Обратная сторона Земли»

Пашинян присутствовал на спектакле по мотивам его книги «Обратная сторона Земли»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на спектакле по мотивам его книги «Обратная сторона Земли». Как сообщает Арменпресс, премьер написал об этом на своей странице в Facebook и опубликовал фото.

«Сегодня мы посмотрели спектакль по мотивам книги «Обратная сторона Земли» в “Танике”. Это был хороший, точный, трогательный спасибо. Спасибо», - написал Пашинян.




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