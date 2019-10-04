Некоторым спасателям в качестве вознаграждения планируется предоставление квартир

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА ведет работы по улучшению жилищных условий пожарных-спасателей, и возможно, некоторые спасатели в качестве вознаграждения получат квартиры.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по ЧС Армении Феликс Цолакян.

“В МЧС об этом даже не знали и узнали только сейчас. В настоящее время ведутся работы по улучшению жилищных условий пожарных-спасателей. Пока не буду полностью раскрывать скобки, как все это будет сделано, однако мы уже работаем в этом направлении”, - отметил Цолакян.

По его словам, в сфере чрезвычайных ситуаций можно добиться серьезных успехов, так как пожарные-спасатели смогут приобрести квартиры по более низким ценам.

Министр по ЧС РА также сообщил, что возможно, что отдельные спасатели получат квартиры в качестве вознаграждения.