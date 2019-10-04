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Сборная Армении по футболу в рейтинге УЕФА занимает 36-е место

Сборная Армении по футболу в рейтинге УЕФА занимает 36-е место

Сборная Армении по футболу в рейтинге УЕФА занимает 36-е место.

Как передает Арменпресс, рейтинговую таблицу главной европейской футбольной структуры возглавляет сборная Испании. Среди 10 лучших - Англия, Германия, Италия, Франция, Россия, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Следующие матчи очередного тура квалификационного раунда Евро - 2020 сборная Армении проведет на выезде с командами Лихтенштейна и Финляндии (12 и 15 октября).




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