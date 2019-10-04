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Режиссер "Как приручить дракона" снимет "Остров сокровищ"

Режиссер "Как приручить дракона" снимет "Остров сокровищ"

Режиссер трилогии "Как приручить дракона" Дин Деблуа снимет и спродюсирует экранизацию "Острова сокровищ" для Universal Pictures, сообщает Variety.

Ранее стало известно, что Диблуа будет снимать фильм "Микронавты" для Hasbro и Paramount, релиз которого запланирован на 2021 год. Предполагается, что сначала он будет работать над "Островом сокровищ".

Сценарий картины о пиратах, которые пытаются найти клад, спрятанный на острове, напишет Эван Спилиотопулос (соавтор сценария к "Красавице и чудовищу"),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По роману Роберта Льиюса Стивенсона 1883 года было снято несколько фильмов, в первом из них 1934 года сыграли Бэрри Уоллес и Джеки Купер.

 

 




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