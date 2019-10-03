Джонсон призвал Брюссель к гибкости по Brexit, пригрозив выходом из ЕС без сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность в достижении сделки по Brexit, заявив, что в ином случае Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения вовсе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в четверг, представляя в Палате общин британского парламента детали своего нового предложения Брюсселю по Brexit, с которым он выступил накануне.

"Мы показали огромную гибкость для того, чтобы достичь соглашения. Если наши европейские соседи решат не проявлять соответствующей готовности достичь сделки, тогда мы будем вынуждены покинуть ЕС 31 октября без сделки, и мы готовы сделать это", - сказал Джонсон.