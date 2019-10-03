Фестиваль “Ереванские перспективы” опубликовал фотографии первого визита Гии Канчели в Армению

В рамках Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” в 2009 году Армения принимала известного грузинского композитора Гию Канчели, в связи с визитом которого сохранились положительные воспоминания.

Как передает «Арменпресс», инициаторы фестиваля с глубокой болью восприняли известие о смерти известного композитора и опубликовали фотографии, сделанные во время его визита в Армению.

Организаторы фестиваля отметили, что еще ярки воспоминания о той незабываемой неделе, которую композитор и его друзья - музыканты провели в Ереване в мае 2009 года.

В те дни любовь ереванцев к Канчели проявлялась повсюду, на улицах и в концертных залах. Все концерты проходили при полном аншлаге. Дни Гии Канчели в Армении превратились в настоящий праздник. В Ереван приехали всемирно известные музыканты, среди которых были скрипач Гидон Кремер, альтист Максим Рязанов, кларнетист Мишель Летиек, скрипач Павел Верников, виолончелист Гидре Дирванаускайте и другие.

В рамках 10-го Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” Гия Канчели представил армянским слушателям более десятка камерных и симфонических произведений и армянских премьер.

Визит Канчели в Армению тогда вузвал большой переполох, его постоянно сопровождали любители музыки композитора, журналисты.

Организаторы фестиваля уверены, что память Гии Канчели навсегда останется в сердцах всех армянских меломанов.

2 октября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что на 85-м году жизни после продолжительной болезни в Тбилиси скончался народный артист СССР Гия Канчели.

Он широкому кругу общественности особенно известен музыкой к фильмам “Мимино” и “Кин-дза-дза”.