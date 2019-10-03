Reuters: переговорщик ЕС по Brexit заявил о прогрессе после новых предложений Джонсона

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье считает, что новые предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза продемонстрировали "значительный прогресс" в переговорах, но предстоит еще много работы. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Прогресс уже есть, но, откровенно говоря, нужно еще очень много работать для того, чтобы выполнить три задачи режима "бэкстоп" (режим, призванный обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit - прим. ТАСС): обеспечить отсутствие границы, сохранить общее экономическое пространство на всей территории Ирландии и защитить единый рынок", - цитирует агентство слова Барнье.

Представитель ЕС также отметил, что Евросоюз никогда не сделает выбор в пользу Brexit без сделки. Он добавил, что в Брюсселе продолжат работать над соглашением совместно с британской стороной.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.