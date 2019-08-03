В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.

По данным шерифа округа Сан-Диего, обрушение скалы произошло в пятницу примерно в 15.00 по местному времени на популярном среди сёрферов пляже. Отмечается, что в момент инцидента на пляже отдыхали много людей. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Власти сообщили, что одна женщина скончалась на месте, еще двое – в больнице от полученных травм. Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.