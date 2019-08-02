Посольство Армении в РФ прокомментировало заявление армянских сотрудников аэропорта Сочи

Посольство Республики Армения в Российской Федерации, связавшись с различными сторонами ситуации вокруг Международного аэропорта Сочи, получило информацию о заявлении армянских сотрудников аэропорта 31 июля о том, что, проявляя дискриминацию, их увольняют с работы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной странице посольства Армении в РФ социальной сети Facebook.

В сообщении посольства говорится, что состоялись беседы с соответствующими органами Сочи, руководством аэропорта, группой граждан, участвующих в ситуации, и представителями армянской общины.

Посольство получило разъяснения разных сторон, в том числе и от группы граждан, местной армянской общины и соответствующих органов.

Данный вопрос находится в центре внимания посольства.

Два дня назад сотрудники Международного аэропорта Сочи, армяне по национальности, распространили заявление, в котором говорилось, что руководство аэропорта проявляет дискриминацию в отношении армян и уже второй год освобождает от работы работников-армян.

Армянская служба Радио “Свобода” провела опрос в аэропорту Сочи, обвинения армянских сотрудников были опровергнуты. В аэропорту отметили, что персонал аэропорта многонационален, и кадровая политика в компании соответствует российскому законодательству.