Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его", - написал Помпео в Twitter.

МИД РФ также официальноподтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.