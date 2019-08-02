В США Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги за $2 млн

Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор (1932-2011 годы), выставлен на торги в Нью-Йорке 6 августа. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг в своем Twitter аукционный дом Guernsey's.

"Guernsey's будет продавать на аукционе эту легендарную машину 6 августа в 18:30 [7 августа, в 01:30 мск]. Торги пройдут в отеле "Пьер", - информировал аукционный дом. Он оценивает лот в $1-2 млн.

Речь идет о выполненной на заказ модели Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe с откидывающимся верхом, доставленной актрисе и ее мужу поп-певцу Эдди Фишеру в декабре 1960 года.

Согласно описанию Guernsey's, Тейлор пользовалась этим Rolls-Royce во время съемок фильма "Клеопатра" (Cleopatra, 1963) в Риме. Там вспыхнул роман Тейлор и актера Ричарда Бертона. Как известно, Фишер был четвертым по счету супругом Тейлор. Бертон в 1964 году стал ее пятым мужем, развелся с ней в 1974 году и снова женился на ней в 1975 году. Второй брак звезд Голливуда оказался недолговечным и продлился всего девять месяцев.