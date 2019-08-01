Дым от пожаров в Сибири достиг США

Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады. Как передает Арменпресс, об этом сообщает НАСА.

Американское космическое агентство, ссылаясь на данные, полученные научными инструментами Ozone Mapping and Profiler Suite of instruments (OMPS) спутника Suomi NPP, отмечает, что дым от пожаров распространился на Аляску (США) и на западное побережье Северной Америки, вплоть до Сиэтла (США), где, вероятно, смешался с дымом от местных лесных пожаров.