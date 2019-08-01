Дым от пожаров в Сибири достиг США
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады. Как передает Арменпресс, об этом сообщает НАСА.
Американское космическое агентство, ссылаясь на данные, полученные научными инструментами Ozone Mapping and Profiler Suite of instruments (OMPS) спутника Suomi NPP, отмечает, что дым от пожаров распространился на Аляску (США) и на западное побережье Северной Америки, вплоть до Сиэтла (США), где, вероятно, смешался с дымом от местных лесных пожаров.
16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 18:00 Дым от пожаров в Сибири достиг США
- 17:56 Джигарханян впервые после болезни провел сбор труппы Московского драматического театра
- 17:52 МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 17:34 Опрос: большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из ФРГ
- 17:17 В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- 17:09 В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты
- 17:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-08-19
- 17:02 Азиатские индексы - 01-08-19
- 16:52 Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit
- 16:45 Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет
- 16:35 ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США
- 16:17 Мужчину посадили в тюрьму на 50 минут
- 15:57 С целью осуществления инвестиционной программы правительство отчуждает государственное имущество
- 15:56 Мировые центробанки в первом полугодии закупили рекордные объемы золота
- 15:53 В Гюмри будет реализована новая инвестиционная программа на 5 млрд драмов
- 15:50 Бадасян сообщил, почему он обратился в Венецианскую комиссию по вопросу Стамбульской конвенции
- 15:49 Будет прекращено газоснабжение улицы Спандаряна в Егварде
- 15:41 В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров
- 15:36 Рианна показала новое нижнее белье и снялась в откровенной фотосессии
- 15:34 Ucom увеличила количество телеканалов на 12 и предлагает смотреть их без дополнительной платы
- 15:29 Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
- 15:27 Вердикты ЕСПЧ могут стать поводом для дисциплинарных производств в отношении судей РА
- 15:22 В связи с осквернением могильных плит в Ереване в полиции готовятся материалы
- 15:21 В Греции отходы из ресторанов и отелей переработают в корма для животных
- 15:19 ЕЭК установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельхозтоваров, ввозимых в ЕАЭС
- 15:14 Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов
- 14:40 Охраняемый ландшафт “Арпа” получил поддержку от Фонда природы Кавказа
- 14:38 "Лари укрепится в ближайшие дни" - глава Минфина Грузии
- 14:35 Инну Чурикову выписали из больницы
- 14:30 Автотаможня в Гюмри будет сдана в эксплуатацию в октябре
- 14:11 Я поблагодарил директора СНБ: Давид Ананян коснулся случая взяточничества в КГД
- 14:09 Джефф Дэниелс сыграет в экранизации романа "Американская ржавчина"
- 14:07 Полицейские в Иджеване раскрыли нарушения закона
- 13:42 Новый гендиректор МАГАТЭ вступит в должность не позднее 1 января 2020 года
- 13:36 AFP: страны Евросоюза пока не определились с кандидатом на пост главы МВФ
11:48, 25.07.2019
Просмотрели 1968 раз СМИ: в Афганистане произошел взрыв
15:41, 25.07.2019
Просмотрели 1884 раз Будущая глава Еврокомиссии видит в НАТО главную структуру для обеспечения безопасности ЕС
18:10, 25.07.2019
Просмотрели 1875 раз Индекс экономической активности в Армении вырос на 6,5%
11:41, 25.07.2019
Просмотрели 1849 раз Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море
15:06, 26.07.2019
Просмотрели 1817 раз Близятся к завершению ремонтные работы автотрассы Ереван-Севан-Иджеван-армяно- азербайджанская границ