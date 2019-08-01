Инну Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в больнице.

Чурикову госпитализировали 18 июля после того, как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали. Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии, 19 июля ее перевели из реанимации в обычную палату в отделении острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.

"Чурикову выписали", - сообщили в больнице,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выписку актрисы также подтвердила ее коллега по театру Елена Шанина. "Ее выписали - это все, что я могу сказать", - сообщила собеседница агентства.