89 новосозданных компаний в технологической сфере уже получили налоговые льготы

В Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении продолжается процесс выдачи налоговых льгот новосозданным компаниям технологической сферы. В министерство уже обратились около 130 компаний. По итогам состоявшихся 4 заседаний, пока льготы предоставлены 89 из них.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, сфера деятельности, подлежащая государственной поддержке, довольно обширна. Она включает разработку программного обеспечения, консультативную деятельность в области компьютерных технологий, деятельность по управлению компьютерными системами, обработку данных, размещение информации в Сети, деятельность, связанную с веб-порталами, осуществление образовательных, исследовательских программ в сфере информационных технологий и т.д.

По словам исполнительного директора компании “ФОБ Тестинг Сервисиз” Арамаиса Ованнисяна, снижение процентов налога на прибыль и подоходного налога дает возможность начинающим фирмам за меньшие суммы выйти на большие рынки и суметь утвердиться на них.

“"Этим дается возможность формирования новых фирм, создания новых продуктов из новых идей. Наверное, более 50% начинающих компаний смогут выйти на большой рынок. Не будет ограничений, и все будут стремиться досрочно отказываться от лицензии, для своего же роста”, - подчеркнул Арамаис Ованнисян.

Представителям компании “Дедикейтид Вижн” комиссия предоставляла время для представления дополнительных документов и обоснований, что деятельность компании соответствует требованиям и стандартам закона РА “О государственной поддержке сферы информационных технологий”. В результате представленных новых документов им также было дано положительное заключение.

География стартапов, обратившихся за получением налоговых льгот и началом деятельности в нашей стране, довольно обширна: США, Голландия, Швейцария, Чехия, Грузия, РФ, Финляндия, Франция, Австрия. Среди заявителей-компаний наши соотечественники из диаспоры составляют около 20%.

Согласно изменениям, вновь создаваемым компаниям предоставляются налоговые льготы по ставке 0% налога на прибыль и 10% подоходного налога.