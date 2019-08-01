Аронян вновь в числе 10 лучших шахматистов мира

Лидер мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян вновь входит в число 10 лучших шахматистов ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в новой рейтинговой таблице ФИДЕ Аронян вновь вошел в десятку лучших шахматистов, в которой занял 8-е место. В прошлом месяце Аронян был на 14-м местое.

В рейтинговой таблице лидирует чемпион мира Магнус Карлсен.

Из армянских шахматистов Габриел Саргсян - 46-й, Грант Мелкумян - 87-й, а Сергей Мовсесян - 98-й.