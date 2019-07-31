Зограб Мнацаканян коснулся роли Армении и МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно- карабахского конфликта

Армения заинтересована соблюдением стабильности и снижением напряженности в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью старшему исследователю Фонда Маршалла Джонатану Кацу сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос о процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«У нас есть очень хороший пример сотрудничества между Россией, США, европейской страной - Францией, как они совместно работают в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Страны, которые могут иметь разногласия по ряду вопросов международной повестки дня, однако в данном конкретном случае мы имеем дело с очень хорошо скоординированным, тесно связанным партнерством, которое очень хорошо работает для достижений четкой цели - мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Если более подробно коснуться роли Армении, я хотел бы отметить, что мы заинтересованы в сохранении дальнейшей стабильности и снижении напряженности. Армения может способствовать региональной стабильности.

Когда есть такой остров стабильности, как Армения, это приносит пользу всем. Мы хотим содействовать стабильности. Мы можем способствовать этому, отвергнув конфронтацию, сосредоточившись на тех областях, где интересы могут быть объединены во имя стабильности. Мы можем внести свой вклад в это дело», - сказал Мнацаканян.

По словам министра, Армения продемонстрировала способность реагировать на сложные вызовы. То есть даже в этот неспокойный период и перед лицом нынешних проблем возможно выстроить отношения с важными партнерами - Россией, ЕС и США, никогда не выстраивая отношения с одним партнером за счет другого.