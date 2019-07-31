Акоп Аршакян провел производственное совещание

В Министерстве высокотехнологичной промышленности РА состоялось рабочее совещание, которое провел министр АкопАршакян. Он представил аппарату министерства новоназначенного заместителя министра Армена Аброяна, который будет координировать сферы оцифровки и высокотехнологичной промышленности. ОбэтомАрменпресссообщили в МинистерствевысокотехнологичнойпромышленностиАрмении.

“Господин Аброян - один из профессионалов своей сферы, он работал в крупных компаниях в качестве руководителя команды, затем в сфере искусственного интеллекта создал своюстартап-компанию, откуда мы и попросили и убедили его перейти к нам и присоединиться к нашей команде”, - сказал министр.

Армен Аброян, поблагодарив за проявленное к нему доверие, отметил, что готов работать так, чтобы на собственном примере суметь уверенно сказать, что это правильный путь.

В ходе совещания АкопАршакян привлек внимание аппарата, в частности, к строгому соблюдению сроков предписаний и надлежащему ответу на них. Он подчеркнул роль ответственного подхода каждого сотрудника к своей деятельности в деле становления государства, роль государственного служащего и важность особого отношения к гражданину.

Производственное совещание продолжилось обсуждением результатов выполнения поручений, данных в ходе предыдущего заседания. Былиданытакжеи новыепоручения.

Были обсуждены вопросы, касающиеся повышения эффективности процессов, осуществляемых министерством.