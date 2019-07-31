Турция направила на границу с Сирией 12 боевых машин

Турецкие власти отправили в приграничную провинцию Джейланпынар в Шанлыурфе 12 бронемашин.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое издание“Дикен”.

По имеющимся данным, бронемашины, отправленные из военных объединений в восточных городах Турции, будут размещены на турецко-сирийской границе.

Министр обороны Турции ХулусиАкар ранее заявил, что если переговоры с США по созданию “безопасной зоны” на севере Сирии провалятся, то Турция в одиночку создаст то, что предполагает на севере Сирии военные действия против курдских боевиков.

О создании “безопасной зоны” в восточных районах реки Евфрат на севере Сирии президент Турции РеджепТайипЭрдоган впервые заявил в 2013 году в США. Согласно этому плану, для сирийцев, покидающих страну из-за столкновений в Сирии, будет создана территория, на которой будет обеспечена их безопасность. С этой территории должны быть удалены боевики Рабочей партии Курдистана и других подобных формирований. “Безопасная зона” будет создана на территории 30 - 40 км в ширину и 460 км в длину.