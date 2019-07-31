Более 20 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году

Более 20 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли в 2018 году. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018", опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В 2018 году умерло от ВИЧ-инфекции 20 тыс. 597 человек, что составит 14 [случаев] на 100 тыс. населения (в 2017 году - 20 тыс. 45 человек; 13,7 на 100 тыс. населения; рост показателя "смертность от ВИЧ-инфекции" на 2,2%).

Отмечается, что большинстве умерших от заболевания за последний год, люди в возрасте от 25 до 55 лет (76,7%, 2017 год - 79,6%).