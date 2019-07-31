Правительство предлагает для заемщиков установить ипотечный отпуск

Правительство РА разработало проект, которым предлагает внести дополнения в Гражданский кодекс РА и установить понятие “ипотечный отпуск” и ключевые положения в связи с его предоставлением.

Как стало известно Арменпресс с единого сайта правовых актов и проектов e-draft, заемщикам, оказавшимся в “трудных жизненных ситуациях”, предоставляется возможность взять ипотечный отпуск. “Одновременно устанавливается обязательство кредитующего о включении информации об условиях предоставления ипотечного отпуска в договор кредитования. Проектом устанавливаются также те условия, которые считаются “трудной жизненной ситуацией”. При соответствии этим условиям заемщик может подать заявление на получение ипотечного отпуска сроком до 6 месяцев на условиях, согласованных между сторонами. После окончания льготного срока выплаты продолжаются на предварительных условиях, установленных договором кредитования, а срок договора об ипотеке по заключенному между сторонами соглашению продлевается в размере продолжительности отпуска.

При принятии проекта классификация кредита при пользовании “ипотечным отпуском” не изменится, штрафы и пени не будут взиматься, а также это никак не отразится на текущих кредитных отчетах (кредитная история). А интересы кредиторов продолжат оставаться защищенными залогом недвижимости, предоплатой, а также отсутствием необходимости создания дополнительного резерва”, - отмечается в проекте.

Правительство Армении постоянно предпринимает последовательные шаги по решению проблем ипотечного кредитования, развития жилищного строительства и жилищного обеспечения.

“В настоящее время действует комплексная государственная целевая система, направленная на преодоление жилищных проблем, направленная на удовлетворение нужд разных слоев общества. Благодаря предпринятым государством мерам и разнообразным инструментам, предлагаемым финансовыми организациями, ипотечный рынок значительно активизировался.

В подобных условиях все более актуальным становится формирование действенной гарантийной системы и защиты интересов заемщиков. Со стороны действующих в Армении организаций-кредиторов и сейчас предлагаются различные инструменты для реконструкции кредитных обязательств, однако они сопровождаются дополнительными выплатами, связанными с этим процессом. Между тем, проектом законодательно закрепляется право заемщиков воспользоваться ипотечным отпуском и условия его реализации, значительно смягчая условия ипотечного кредитования”, - говорится в проекте.

Механизмы отсрочки исполнения обязательств заемщиков, оказавшихся в разных жизненных ситуациях, применяются во многих странах с развитой банковской системой.

Например, в Великобритании все банки планируют ипотечный отпуск для отдельных групп граждан продолжительностью до 12 месяцев. В Германии действуют специальные программы по отсрочке платежей, предназначенные для лиц с временными финансовыми трудностями. Четкие условия получения бенефициаром программы определяются клиентом и банком совместно. Заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации в Ирландии (срочный ремонт, обучение, беременность, роды и т.д.), ипотечные каникулы предоставляются всеми банками. Погашение основной суммы может быть отложено на срок до 6 месяцев, а выплата процентов - на срок до 12 месяцев. Для заемщиков, потерявших работу во Франции и имеющих другие трудности, предусмотрена возможность отсрочки платежей любого типа, в том числе и при ипотечном кредите. Этот льготный период может быть максимум 24 месяцев. С 2019 года законодательный пакет о предоставлении ипотечного отпуска был принят и в РФ. В результате, при наличии установленных законом условий, заемщики имеют возможность получить льготный период на срок до 6 месяцев.

“Проект разработан в соответствии с лучшим международным опытом, и его принятие позволит значительно облегчить финансовое бремя заемщиков, оказавшихся в трудном положении, условия жизни которых изменились после получения ипотечного кредита. Предлагаемые изменения направлены также на обеспечение дополнительных гарантий защиты имущественных прав заемщиков, учитывая, что в случае невыполнения обязательств по договору кредитования заемщик может лишиться своей единственной квартиры”, - отмечается в проекте.

Проект разработан Министерством финансов Республики Армения.

В результате принятия проекта ожидается улучшение института ипотечного кредитования и облегчение кредитного бремени лиц, оказавшихся в трудном положении.

В результате будет смягчена кредитная политика, проводимая организациями-кредиторами, что может стимулировать спрос на ипотечные кредиты.