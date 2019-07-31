Мероприятия предстоящие 31 июля

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

В Армении делегация во главе с вице-губернатором Калифорнии ЭлениКуналакис.Сегодня, 31 июля, члены делегации встретятся с журналистами. Они коснутся целей визита в Армению и армяно-американских отношений.

У входа в мэрию Еревана городской комитет АРФД проведет мероприятие, цель которого - осветить многочисленные проблемы, накопившиеся в Ереване.

Будут представлены данные анализа деятельности Министерства юстиции Армении в первом квартале 2019 годаи проекта государственного бюджета на 2020 год. Спикеры - эксперты Антикоррупционного центра Transparency International.

Национальная академия потребителей Армении коснется исследований на рынке молочных продуктов и мороженого.На сегодняшней пресс-конференции представители Академии поговорят о проблемах сферы.

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