В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в пяти регионах страны, сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды во вторник с докладом присутствовал на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года", - сказал Кобылкин.

Он также отметил, что для недопущения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено100 человек - профессиональных десантников, еще 100 человек готовы направить.