Американская актриса Келли МакГиллис не будет играть роль Шарлотты Блэквуд в продолжении фильма "Лучший стрелок" (Top Gun, 1986). Об этом 62-летняя МакГиллис сообщила в минувшие выходные в передаче Entertainment Tonight телекомпании CBS.

Актриса призналась, что еще не смотрела трейлер новой картины "Лучший стрелок-2" (Top Gun: Maverick, 2020) и в отличие от Тома Круза и Вэла Килмера не получила предложение сыграть в нем. "Я даже не знаю, как ответить на такой вопрос. Этого не случилось", - заявила она.

Она призналась, что уже некоторое время не общается с напарниками по фильму "Лучший стрелок". "Кажется, с парой из них я общаюсь от случая к случаю. Говоря откровенно, работа на съемках картин - это довольно странная вещь, потому что на них собирается множество людей со всего света", - пояснила актриса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она рассказала, что после рождения двух детей отошла от кинематографа и обосновалась жить в штате Северная Каролина. "Мне нравится исполнять роли, мне нравится мое ремесло, но... Для меня отношения с другими людьми стали гораздо важнее славы", - заметила МакГиллис.

Премьера "Лучшего стрелка-2" намечена на 26 июня 2020 года.

В оригинальном фильме, кроме Круза, МакГиллис и Килмера, снимались Энтони Эдвардс, Том Скеррит, Майкл Айронсайд, Джон Стокуэлл и другие. При бюджете в $15 млн картина собрала в мировом прокате $356,8 млн. В 1987 году "Лучший стрелок" номинировался на кинопремию "Оскар" в четырех категориях, завоевав почетный трофей за лучшую песню.