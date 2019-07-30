Фракция “Луйс” призывает “Санитек” провести пресс-конференцию в Ереване

Фракция “Луйс” Совета старейшин Еревана призывает владельцев компании “Санитек”, занимающейся вывозом мусора столицы, пресс-конференцию, запланированную провести 2 августа в столице Грузии Тбилиси перенести в Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 30 июля сказал руководитель фракции Давид Хажакян.

“Этот шаг компании “Санитек” может нанести ущерб как нашему городу, так и нашему государству, поскольку речь идет об организации, которая является иностранным инвестором, и проведение подобного обсуждения со стороны этого инвестора в столице соседнего государства напрямую повлияет на авторитет Еревана. Я обращаюсь с призывом к владельцам “Санитека” отказаться от этой мысли, вернуться в Ереван и здесь отвечать на вопросы как ереванцев, так и журналистов”, - сказал Хажакян.

Владельцы компании “Санитек” Николас Эл Тавил и Сари Хаддад 2 августа выступят с пресс-конференцией в Тбилиси. Руководители компании подведут итоги деятельности “Санитека” в Армении с 2014 года, затронут отношения с предыдущими и нынешними городскими властями, ответят на обвинения в адрес компании, а также поговорят о дальнейшем сотрудничестве.