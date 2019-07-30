Ереван готов к переходу на инклюзивное образование: в 65 школах прошла переподготовка

Из 2-ой, 6-ой и 8-ой спецшкол, находящихся в ведении мэрии Еревана, мэрия перевела в общеобразовательные школы около 300 детей.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала начальник управления общего образования мэрии Еревана Анна Степанян. Он подчеркнула, что специальные школы вскоре будут преобразованы в Центры поддержки.

“Нам еще многое предстоит сделать, но я уже могу с уверенностью сказать, что Ереван готов полностью перейти на инклюзивное образование. В 54 из 155 ереванских школ на протяжении долгих лет осуществлялось инклюзивное образование. Эти школы сегодня уже имеют большой опыт. С прошлого года мы начали этот процесс, и после решения правительства, проект уже был. Посредством менторских школ мы начали также процесс упорядочения прилегающих школ”, - отметила Степанян и добавила, что на данный момент их основной работой является переподготовка учителей, а также поддержка родителей. По ее словам, благодаря организации “Мост Надежды” в 65 школах Еревана была проведена переподготовка.

12 июня в ходе совместного заседания постоянных комиссий Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян сказал, что Ереван, Ширакская и Арагацотнская области с сентября перейдут на всеобщее инклюзивное образование. В 2018 году Армавирская область перешла на инклюзивное образование.