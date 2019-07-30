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Европе предрекли тяжелые времена


Европейская экономика во втором квартале 2019 года снизилась до 0,2 процента. Этот уровень оказался ниже прогнозов аналитиков. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в первом квартале 2019-го экономика Европы росла на 0,4 процента. Это уже ударило по корпоративному сектору экономики, в частности, отразившись на автопроизводителях. Кроме того, аналитики предполагают, что на этой неделе станет известно о снижении инфляции с 1,3 до 1,1 процента, что также способствует замедлению экономики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, в третьем квартале экономические показатели останутся неутешительными, ослабление темпов роста европейской экономики продолжится.

Между тем в Европейском центральном банке (ЕЦБ) забили тревогу. Глава регулятора Марио Драги, который больше не может снижать ключевую ставку, поручил изучить, какими еще мерами ЕЦБ может стимулировать рост европейской экономики.




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