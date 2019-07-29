Двухсторонние переговоры между Арцахом и Азербайджаном. Соглашение о перемирии 28 июля 1993 года

До подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году между Нагорным Карабахом и Азербайджаном было подписано несколько соглашений о перемирии. Эти договоренности, а также соглашение о прекращении огня, были подписаны лишь благодаря непосредственному участию Нагорного Карабаха. В этом контексте интересно вспомнить о достижении договоренности о перемирии от 28 июля 1993 года. Переговоры между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана прошли в окрестностях Мардакерта.

В июле 1993 года район Акна (Агдам) перешел под контроль Армии Обороны Нагорного Карабаха, в результате очередного поражения азербайджанская сторона была вынуждена предпринять усилия по установлению перемирия. 25 июля 1993 года министр обороны Азербайджана Сафар Абиев написал письмо министерству обороны Нагорного Карабаха, лично командующему армией Самвелу Бабаяну с предложением заключить перемирие на 3 дня и в то же время организовать встречу между руководителями Нагорного Карабаха и Азербайджана (обращение).

28 июля 1993 года в окрестностях Мардакерта прошла встреча между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана (кадры встречи, обращение Абиева к Бабаяну). Нагорно-Карабахскую Республику представляли министр обороны Серж Саргсян, министр иностранных дел Аркадий Гукасян, председатель Главного управления национальной безопасности Камо Абраамян, замминистра внутренних дел Александр Агасарян и Арсен Мелик-Шахназаров, в качестве секретаря. С азербайджанской стороны участвовали и.о. министра обороны Сафар Абиев, госминистр И. Алиев, заместитель председателя Государственного комитета по вопросам пленных и беженцев И. Кязимов, представитель МИД Тофиг Зульфугаров и секретарь Н.Талыбов.

Во время встречи представители Нагорного Карабаха передали азербайджанской стороне текст соглашения о временном прекращении боевых действий, который был подписан министром обороны Сержем Саргсяном. Сафар Абиев подписал соглашение на следующий день и отправил его факсом в Степанакерт (соглашение). Достигнутое перемирие сохранилось до 5-го августа, когда после сосредоточения сил азербайджанская сторона перешла в наступление по всему фронту, в южном, юго-восточном и восточном направлениях. Фактически Азербайджан использовал перемирие для перегруппировки своих сил.

Особый интерес представляет приказ Гейдара Алиева от 3 сентября 1993 года, которым заместитель председателя Верховного Совета Азербайджана Афиаддин Джалилов был уполномочен вести переговоры об организации встречи руководителей НКР и Азербайджана.

Примечательно, что «общенациональный лидер» Азербайджана Гейдар Алиев 10 сентября 1993 года, во время пресс-конференции, будучи исполняющим обязанности президента Азербайджана, заявил, что по вопросу перемирия они встречались «непосредственно с правящими в Нагорном Карабахе силами». Гейдар Алиев также добавил, что целью встречи представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха 11 сентября (встреча прошла 12 и 13 сентября — прим.) было «достижение полного прекращения огня и создание возможностей для мирных переговоров».

В итоге оказывается, что и в случае прекращения огня, и в случае мирных переговоров должностные лица Азербайджана вели переговоры с «правящими в Нагорном Карабахе силами», как отметил сам Гейдар Алиев. Вышеупомянутые переговоры о перемирии между Азербайджаном и Нагорным Карабахом еще раз показывают, насколько важно участие основной стороны конфликта — Нагорного Карабаха в мирных переговорах в рамках формата Минской группы ОБСЕ.