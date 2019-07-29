Корабль береговой охраны Италии ожидает разрешения на высадку 131 спасенного мигранта

Корабль службы береговой охраны Италии Gregoretti стоит перед портом Аугуста (о. Сицилия) в ожидании разрешения на высадку 131 мигранта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

Итальянские власти указали Gregoretti направляться в военный порт Аугуста, однако разрешение на высадку мигрантов пока не дано. Рим ожидает от руководства Евросоюза и глав европейских стран решения о немедленном распределении мигрантов, и это - главное условие для осуществления высадки.