Греческая служба CNN считает IT-сферу Армении Силиконовой долиной Южного Кавказа

В 3-минутном репортаже КостасПлатакосисследует ИТ-индустрию Армении— Силиконовую долину на Южном Кавказе, представляя технологические разработки и достижения страны от начинающих компаний до современных инновационных центров, расположенных в отдаленных областях. Основная цель визита - 23-й Всемирный конгресс IT (WCIT), который пройдет в Ереване в октябре.

Как передает Арменпресс, этот репортажа стал возможным благодаря совместным усилиямо/о «Европейские друзья Армении» (EuFoA) и WCIT 2019. Последний недавно организовал медиа-тур для европейских журналистов —с целью привлечения внимания международных СМИ к IT-сектору Армении, обладающему большим потенциалом.

IT WorldForum WCIT 2019 пройдет в Ереване 6-9 октября—под патронатом и при поддержке правительства Армении. World IT Forum был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Конференция организована Союзом предприятий передовых технологий.