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Греческая служба CNN считает IT-сферу Армении Силиконовой долиной Южного Кавказа


В 3-минутном репортаже КостасПлатакосисследует ИТ-индустрию Армении— Силиконовую долину на Южном Кавказе, представляя технологические разработки и достижения страны от начинающих компаний до современных инновационных центров, расположенных в отдаленных областях. Основная цель визита - 23-й Всемирный конгресс IT (WCIT), который пройдет в Ереване в октябре.

Как передает Арменпресс,  этот репортажа  стал  возможным  благодаря  совместным усилиямо/о «Европейские друзья Армении» (EuFoA) и WCIT 2019. Последний недавно организовал медиа-тур для европейских журналистов —с целью привлечения внимания международных СМИ к IT-сектору Армении, обладающему большим  потенциалом.

IT WorldForum WCIT 2019 пройдет в Ереване 6-9 октябряпод патронатом и при поддержке правительства Армении. World IT Forum был основан Всемирным альянсом информационных технологий  и услуг. Конференция организована Союзом предприятий передовых технологий.




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