В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего МиГ-29

Поиски потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана продолжаются, сообщили РИА Новости в Минобороны страны.

Военное ведомство в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб", - сообщили в Минобороны.