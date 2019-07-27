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В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего МиГ-29


Поиски потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана продолжаются, сообщили РИА Новости в Минобороны страны.

Военное ведомство в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб", - сообщили в Минобороны.




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