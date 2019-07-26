Габриэл Саркисян в датском турнире пока на втором месте

Член сборной Армении по шахматам Габриэл Саркисян продолжает успешные выступления на международном турнире в Дании.

Как передает «Арменпресс», в 7 туре Саркисян сыграл вничью с россиянином Дмитрием Кряквиным и завершил партию вничью. Сейчас армянский гроссмейстер имеет 6 очков и в турнирной таблице занимает второе место.

В крупном международном турнире Хtracon Open участвуют 368 шахматистов из 25 стран, в том числе 25 гроссмейстеров.