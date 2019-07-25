Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

25 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села ГюлистанШаумянского района.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ ОгненЙович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДПСаймонТиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ насвоипередовыепозиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.