Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
25 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села ГюлистанШаумянского района.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ ОгненЙович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДПСаймонТиллер (Великобритания).
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ насвоипередовыепозиции.
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.
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