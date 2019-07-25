СМИ: в Афганистане произошел взрыв
Шесть женщин и ребенок стали жертвами взрыва в четверг в уезде Кхогьяни афганской провинции Нангархар на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал TOLO news.
По его данным, еще четыре человека пострадали.
Взрывное устройство было заложено на обочине дороги.
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