По факту смерти военнослужащего срочной службыВ.Галояна задержан старшина поста

По уголовному делу, расследуемому во втором гарнизонном следственном отделе по факту смерти военнослужего срочной службы, рядового В.Галояна, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358.1 Уголовного кодекса РА, задержан старшина поста. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Министерство обороны Арцаха сообщило, что в ночь с 23 на 24 июля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в южном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР, Володя ГамлетовичГалоян 2000 г.р. Отмечается, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.