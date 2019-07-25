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По факту смерти военнослужащего срочной службыВ.Галояна задержан старшина поста


По уголовному делу, расследуемому во втором гарнизонном следственном отделе по факту смерти военнослужего срочной службы, рядового В.Галояна, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358.1 Уголовного кодекса РА, задержан старшина поста. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Министерство обороны Арцаха сообщило, что в ночь с 23 на 24 июля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в южном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР, Володя ГамлетовичГалоян 2000 г.р.  Отмечается, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.




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