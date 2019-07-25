“Айастани Анрапетутюн”: По данным ООН, к 2025 году В Армении будет зафиксирована депопуляция

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В 5 областях Армении в первом квартале 2019 года зафиксирован отрицательный естественный прирост населения, в то время как в 2018 году депопуляция была зарегистрирована только в одной области - Лори, где число умерших превысило число рожденных. “Для того, чтобы понять истинные причины депопуляции, по поручению премьер-министра, в областях проводятся исследования. Предварительные исследования показали, что проблема не только в низкой рождаемости. В Лори много лет назад было 11 тысяч естественного прироста, то есть на 11 тысяч человек родилось больше, чем умерло. Картина прошлого года показала совершенно другое: смертность на 90 больше рождаемости. В этом году, оценивая тенденции депопуляции, мы констатировали, что среди пяти областей на первом месте вновь Лори - смертность в первом квартале на 121 больше, чем рождаемость. Согласно предварительным исследованиям, в 2025 году в Армении будет зарегистрирована депопуляция, чему может способствовать и низкий показатель рождаемости”, - об этом в беседе с “АА”сказала исполнительный представитель Армянского офиса Фонда народонаселения ООН Цовинар Арутюнян, представляя демографическую картину Армении.

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