До старта Олимпийских игр остался год

До старта XXXII летних Олимпийских игр остался год.

Как передает Арменпресс, 24 июля 2020 года в столице Японии Токио будет дан старт самому ожидаемому событию четырехлетия - Олимпийским играм. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира будут соревноваться в 33 видах спорта. Токио уже во второй раз принимает Олимпийские игры. Первая Олимпиада состоялась здесь в далеком 1964 году. Оргкомитет XXXII летних Олимпийских игр в Токио уже успел представить факел Игр. Он весит 1,2 кг и похож на золотую сакуру. Факел сверху напоминает цветок сакуры, который символизирует Японию. Огонь XXXII летних Олимпийских игр, по традиции, будет зажжен в Греции 11 марта 2020 года. Он будет перенесен в Японию 20 марта 2020 года. А эстафета Факела начнется в Фукусиме.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьером де Кубертеном. А первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в том же году. В истории Олимпийских игр из-за мировых войн три раза отменялись игры: 1916 год - Берлин, 1940 год -Токио и 1944 год –Лондон. До сих пор самым частым хозяином Олимпийских игр был Лондон (1908, 1948, 2012). Самым титулованным спортсменом всех времен Олимпийских игр является американский пловец Майкл Фелпс, который завоевал в общей сложности 28 медалей - 23 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.