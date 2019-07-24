“АйастаниАнрапетутюн”: Каковы цены в туристический сезон?

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Цены на гостиницы и дома отдыха нашей страны для граждан Армении довольно высоки. Об этом в беседе с газетой сказала представитель туристической компании АйкуиКамалян. При этом она отметила, что здешние цены доступны лишь иностранцам. “Но если иностранные туристы хотят номера люкс и доступные условия, то ясно, что этого не будет. С другой стороны, Армения – экскурсионная страна. Приезжающие не проводят весь день в отеле. Там в основном ночуют. С этой точки зрения, есть удобные варианты”.

Представитель одного из домов отдыха АлидзораАрмине Айрапетян отметила, что в их случае цена определяется бухгалтерским расчетом. Зависит от предлагаемого завтрака, который подается по себестоимости, и от ряда других факторов. Она считает, что получающий среднюю зарплату гражданин Армении может позволить себеотдохнуть у них. По крайне приблизительным подсчетам Армине, отдыхающие у них граждане Армении составляют около 40%. А в этот период, преобладают армяне диаспоры”, - говорит она.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.