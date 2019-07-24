Европейские индексы - 23-07-19

МОСКВА, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.64% и составил 12490.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.92% и составил 5618.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.56% и составил 7556.86 пункта, а российский RTSI вырос на 0.32% и составил 1345.48 пункта.