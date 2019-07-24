Европейские индексы - 23-07-19
МОСКВА, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.64% и составил 12490.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.92% и составил 5618.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.56% и составил 7556.86 пункта, а российский RTSI вырос на 0.32% и составил 1345.48 пункта.
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- 09:02 Европейские индексы - 23-07-19
- 09:01 Американские индексы выросли - 23-07-19
- 09:00 Цены на цветные металлы - 23-07-19
- 08:59 Цены на драгоценные металлы выросли - 23-07-19
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