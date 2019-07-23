Посол возможное сотрудничество Армении и Румынии в сфере ИТ считает перспективным

Посол Армении в Румынии Сергей Минасян возможное сотрудничество в сфере информационных технологий и новых технологий считает важным для развития экономических отношений между Румынией и Арменией. Как передает Арменпресс, такую точку зрения выразил Минасян на круглом столе по теме ”Армения и Румыния. Община, сотрудничество и перспективы”.

“Мы обращаем внимание на то, что Румыния является одной из ведущих стран Восточной Европы, которая развивает цифровые, информационные технологии. Действительно, в некоторых районах информационные технологии, инновационные технологии являются одним из приоритетных направлений экономики. Это та сфера, в которой Армении есть, что предложить румынским коллегам и получить от румынской стороны”, - сказал посол. Он отметил, что есть традиционные сферы, которые обеспечивают объем стабильных торгово-экономических отношений. Однако посол подчеркнул, что в современном динамично развивающемся мире мы должны акцентировать внимание на новых, современных цифровых технологиях и инновациях. По словам Минасяна, стимулирование сотрудничества как в политической, культурной, так и в экономической и научной сферах является одной из главных целей и миссий посольства. Он напомнил, что недавно в рамках председательства ЕС в Бухаресте состоялся бизнес-форум, приоритетным направлением которого были именно высокие технологии. И армянская делегация имела наибольшее количество присутствия по сравнению со странами Восточного партнерства.

В плане политического диалога с Румынией Минасян отметил важность сохранения темпов активизации позитивной динамики. Особое внимание должно уделяться формату парламентской дипломатии.