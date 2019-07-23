Судебное заседание по делу Манвела Григоряна и Назик Амирян прервано
Заседание Ереванского суда общей юрисдикции по делу экс-депутата Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян было приостановлено
Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Мнацакан Мартиросян.
На заседании присутствовала врач-эндокринолог Лусине Мамиконян, которую по просьбе стороны защиты привлекли в состав комиссии по проведению судебно-медицинской межведомственной экспертизы.
Ходатайство о проведении экспертизы представила прокуратура, и на сегодняшнем судебном заседании прокурор Ваге Долмазян заявил, что врач-эндокринолог должна представить суду соответствующие документы о своем опыте работы.
Манвел Григорян не присутствует на судебном заседании по состоянию здоровья.
Судебное заседание было приостановлено до 14: 30.