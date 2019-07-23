Bloomberg: Apple ведет консультации о покупке структур Intel

Американская компания Apple ведет консультации о приобретении подразделения корпорации Intel, которое занимается производством чипов для беспроводных модемов. Как передает Арменпресс, об это сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По словам его источников, окончательные договоренности могут быть достигнуты на следующей неделе. Потенциальная сделка оценивается примерно в 1 млрд долларов, она предполагает передачу компании Apple ряда патентов.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, чипы о которых идет речь, применяются и в смартфонах. Apple и Intel, по сведениям издания, начали консультации относительно возможности сделки около года назад, они неоднократно прерывались и возобновлялись.

Как отмечает газета, Apple намерена активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. С этой целью в городе Сан-Диего (штат Калифорния) планируется открыть центр, в котором будут работать около 1,2 тысячи человек. Apple, в частности, приняла на работу специалистов в этой сфере, которые ранее являлись сотрудниками Intel.