“Айастани Анрапетутюн”: В Азербайджане возможны досрочные парламентские выборы

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Парламентские выборы в Азербайджане намечены на ноябрь 2020 года, однако с лета 2018 года намечаются процессы, которые могут привести к внеочередным парламентским выборам уже осенью этого года. В настоящее время одной из политических сил, претендующих на внутриполитическое поле Азербайджана, являются националисты во главе с лидером партии “Народный фронт Азербайджана” Али Керимли, а также оппозиционный политик Ильгар Мамедов, который, освободившись после 5 лет заключения, в одном из интервью заявил, что активно готовится к предстоящим парламентским выборам, подчеркнув, что смена власти должна начаться именно с парламента. Интересные процессы протекают и внутри власти. Здесь есть два работающих друг с другом, в то же время уравновешивающих, иногда борющихся друг с другом клана: нахиджеванский - семья руководителя аппарата президента, представителя партии “Новый Азербайджан” Рамиза Мехдиева и Пашаевых - во главе с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Для нынешних властей Азербайджана продолжают представлять угрозу и исламские силы.

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