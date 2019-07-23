Рынок недвижимости активизировался: возросли сделки иностранных граждан по купле- продаже

На рынке недвижимости Армении наблюдается активность, возросло как количество сделок по купле-продаже, так и цены на жилье. При этом увеличилось и число сделок, осуществляемых иностранными гражданами, некоторые из агентств недвижимости заметили такой рост после революции, некоторые – и ранее. На эту тему «Арменпресс» беседовал с представителями агентств недвижимости и компетентных органов.

“Еще с апреля - мая прошлого года мы уже фиксировали стабильный рост цен. То же самое с некоторыми колебаниями продолжилось и в 2019 году. Одним из факторов, влияющих на цены, являются сделки по купле-продаже, которые выросли. Кроме того, правительство реализует определенные программы, которые стимулируют спрос на недвижимость, например, программу возврата подоходного налога. Банки также в некоторой степени улучшили условия кредитов. Все это способствовало росту сделок по купле-продаже квартир, следовательно, и цен, - сказала и/о начальника отдела систематизированного мониторинга Государственного комитета кадастра недвижимости Анна Назарян.

По данным Комитета кадастра, во втором квартале 2019 года в республике было реализовано 46 798 сделок по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, что по сравнению с первым кварталом выросло на 24,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2018 года - на 17,3%. При этом во втором квартале 2019 года было реализовано 12483 сделки по купле-продаже недвижимости по сравнению с 11 190 за аналогичный период 2018 года и 834 за аналогичный период 2017 года.

Активность на рынке первыми заметили агентства недвижимости. “Рост замечаю с первых дней революции и до сих пор”, - сказал директор-основатель агентства недвижимости и оценки “Нор Тун” Владимир Арутюнян и добавил, что по сравнению с тем, что было полтора года назад, сделок заметно больше. По его словам, количество звонков увеличилось, много интересующихся квартирами в новостройках. Арутюнян заметил также продолжительное и незначительное повышение цен. “На начальном этапе цены повысились непосредственно на фоне революции, после этого на основе спроса-предложения. Во-первых, повысились цены на квартиры, затем - на земли, а потом - на производственные строения”, - отметил он.

Директор агентства недвижимости “Свит Хаус риелти” Рудик Ованнисян заметил на рынке недвижимости высокий искусственный рост цен на квартиры. Он считает, что продаваемого имущества мало, и за счет этого, кажется, что спрос большой.

Менеджер агентства недвижимости “Компакт-Риэлти” Рипсиме Самвелян связала рост цен с увеличением спроса. По ее мнению, сделки иностранных граждан также способствуют повышению цен.

Анна Григорян

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