В женевском офисе ООН 22 июля постоянный представитель РА Андраник Ованнисян встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет (Michelle Bachelet).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись состоявшейся недавно в Женеве встречи между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и верховным комиссаром ООН по правам человека, обсудили ход реализации вопросов, затронутых в ходе встречи.

Посол Ованнисян высоко оценил сотрудничество с офисом верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и представил Мишелю Бачелету ход осуществляемых в последнее время в Армении демократических реформ.

Андраник Ованнисян и Мишель Бачелет обменялись мнениями по вопросам повестки сотрудничества между Арменией и УВКПЧ. Верховный комиссар Бачелет отметила важность активной вовлеченности Армении в работу Совета по правам человека ООН, особо отметив инициативы, претворенные в жизнь Арменией в рамках международной повестки по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества.

В конце встречи посол Ованнисян представил Мишель Бачелет последние развития в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и усилия Армении в направлении формирования атмосферы, способствующей миру.