Свитальский вновь подтвердил позицию ЕС по урегулированию карабахского конфликта

Евросоюз уверен, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Позиция ЕС по урегулированию конфликта та же. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал посол ЕС в Армении Петр Свитальский.

“Позвольте подтвердить, что позиция ЕС по урегулированию нагорно-карабахского конфликта остается прежней. И это та позиция, которая основана на ряде основополагающих принципов. В первую очередь, мы уверены, что никакого военного решения этому конфликту нет, он может быть урегулирован только мирным путем. Во-вторых, мы очень поддерживаем действия Минской группы”, - сказал Свитальский и заверил, что в их позиции ничего не изменилось.

Посол подчеркнул, что нет причин для беспокойства по поводу того, что ЕС меняет свою позицию. Он отметил, что эта позиция выражалась в разных формулировках, однако суть ее не изменилась.